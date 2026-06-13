طهران تحدد موعداً رسمياً لمراسم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي

وذكر المكتب في بيان اطلعت عليه " " أنه استناداً إلى البيانات السابقة الصادرة عن اللجنة، ونظراً للتخطيط والترتيبات الجارية، نحيط عموم الشعب وجميع المعزّين علماً بأن مراسم وداع وتشييع ومواراة الجثمان الطاهر للشهيد وأفراد عائلته -الدكتور مصباح كني، والسيدة بشرى الخامنئي، وزهراء ، وزهراء محمدي كلبايكاني (رضوان الله عليهم أجمعين)- ستقام وفق الجدول الآتي:وأضاف البيان: "ندعو عموم أبناء الشعب الشريف، وأحرار العالم، ومحبي ، إلى المشاركة في هذه المراسم المهيبة لتوديع القائد الشهيد، كما نتوجّه بالشكر والتقدير إلى جميع الأجهزة المعنية والمجموعات الشعبية على جهودها واستعداداتها لإقامة هذا الحدث". وأكد البيان أن "الدور المحوري في إحياء هذه المراسم يقع على عاتق الشعب الشريف بوصفه صاحب العزاء الأول، لتتجلّى صورة مهيبة لحدث شعبي استثنائي".وختم المكتب بيانه بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمراسم وبرنامجها في وقت لاحق.