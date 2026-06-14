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رويترز: هجوم إلكتروني يعطل خدمات 4 بنوك رئيسية في إيران
دوليات
2026-06-14 | 04:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
147 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
قال المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في
إيران
إن هجوما إلكترونيا عطل خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية، دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأحد عن المجلس قوله إن الهجوم استهدف بنية تحتية مشتركة للاتصالات تستخدمها بنوك "ملي" (الوطني)، و"تجارت"، و"صادرات"، و"تنمية الصادرات" الإيراني.
وأضاف المجلس أن الهجوم دفع الفرق الفنية إلى تنفيذ تدابير وقائية، مما أثر مؤقتا على بعض
الخدمات المصرفية
.
وأكد المجلس عدم رصد أي وصول غير مصرح به إلى معلومات العملاء أو حذف أي بيانات، مشيرا إلى أن جهودا تجري لاستعادة العمليات الطبيعية.
كانت بنوك إيرانية أعلنت أمس السبت عن تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية أثرت على تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية.
وأفادت
وكالة أنباء فارس
بأن العطل شمل بنوكا رئيسية من بينها "ملي" (الوطني) و"تجارت" و"صادرات" و"تنمية الصادرات"، نتيجة خلل أصاب جزءا من الخدمات الأساسية المرتبطة بشركة الخدمات
المعلوماتية الوطنية
.
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