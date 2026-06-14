الحرس الثوري يتوعد "إسرائيل" بعد قصف الضاحية: الميدان سيقول كلمته هذه الليلة

وقال في بيان، "يا أبناء أمتنا الإسلامية، ويا أحرار العالم، لقد حذرنا مراراً وتكراراً، وأكدنا في أكثر من مناسبة، أن الضاحية الجنوبية في تمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون في تجاوزه".وأضاف "لقد أبلغنا العدو الصهيوني بكل وضوح وعبر قنوات متعددة، أن أي استهداف لهذه المنطقة أو المساس بسيادة المقاومة ورموزها هو لعب بالنار سيحرق كيانه الهش. ولكن يبدو أن هذا العدو الغاشم قد تعامى عن تحذيراتنا، وظن واهماً أن سياسة العربدة والعدوان ستمر دون عقاب. إن ما أقدم عليه العدو من تمادٍ في عدوانه الغادر، يثبت مجدداً أنه لا يفهم إلا لغة القوة، وأن وعيدنا ليس مجرد شعارات، بل هو التزام راسخ".وتابع "وعليه، فإننا نعلن للعدو وداعميه أن زمن الاستفراد قد ولى، وأن وقت الحساب قد دنا. فليترقب العدو، وليجهز ملاجئه، فإنه على موعد مع ردنا المزلزل الذي سيهز أركان كيانه الغاصب، وسيكون درساً لن ينساه، وسيبدأ ذلك قبل بزوغ فجر الغد".وأتم البيان، "إن صبرنا قد نفد، والميدان هو من سيقول كلمته هذه الليلة".وكان قد أكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأحد، إبلاغ قبيل تنفيذ الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن "الجيش الإسرائيلي أبلغ قبل وقت قصير من شن الغارة على بيروت".من جهته، أكد مساعد قائد مقر خاتم أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية "لن يبقى دون رد".