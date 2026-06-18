فانس: إيران ملتزمة حتى الآن واتفاق ترامب بدأ يحقق مكاسب للأمريكيين

وقال فانس، إن " تطالب وسائل الإعلام بالتأكيد على أن لا تقدم أي أموال لإيران"، مبيناً أن "خطة للسلام مع بدأت بالفعل تحقق فوائد ملموسة للشعب الأمريكي".وأضاف أن "أكثر من 12.5 مليون برميل من النفط عبرت مضيق الليلة الماضية، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بداية الصراع"، مشيراً إلى أن "الإيرانيين لم ينفذوا أي هجمات على السفن في المضيق لليلة الثانية على التوالي".وأوضح فانس أن "إيران تفي حتى الآن بالتزاماتها بموجب الاتفاق"، لافتاً إلى أن " سمحت بمرور أكثر من 12 سفينة عبر الحصار البحري الأمريكي".وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن "إيران لن تحصل على أي منفعة من الاتفاق ما لم تلتزم بشكل كامل ببنوده وتُحدث تغييراً في سلوكها".