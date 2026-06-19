الخارجية السويسرية: المفاوضات الأمريكية الإيرانية لن تعقد اليوم

وقالت الخارجية السويسرية في بيان تابعته ، إنه "تم إلغاء المحادثات التي كان من ‌المقرر عقدها الجمعة بين وإيران في منتجع بورجنستوك الجبلي بالبلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى ، حيث كان من المقرر أن يشارك في المحادثات مع حول الخطوات التالية المرتبطة بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط".وكان متحدث باسم البيت الأبيض قد أعلن فجر الجمعة تأجيل الزيارة المقررة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا لإجراء محادثات فنية بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع بسبب ما وصفه بـ "تعقيدات لوجستية".وقال متحدث باسم البيت الابيض في بيان إن "نائب الرئيس لن يسافر إلى سويسرا كما كان مخططا سابقا وذلك بسبب تعقيدات لوجستية لم تحسم بعد وتتعلق بالمرحلة المقبلة من المفاوضات".وأضاف البيان أنه "لم يتم الانتهاء من وضع الخطط النهائية للمحادثات الفنية المرتقبة رغم أن الوفد الأميركي مستعد للمغادرة في أقرب فرصة متاحة".وأوضح البيت الابيض أن "الجوانب اللوجستية لهذه المفاوضات لم تكن يوما بسيطة أو يمكن التنبؤ بها على الإطلاق"، مضيفا "نتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن".