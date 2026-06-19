صدمة في إسرائيل.. فانس يهاجم حكومة نتنياهو

وبحسب الصحيفة، فضلت عدم الرد بشكل مباشر على تصريحات فانس، في محاولة لتجنب تعميق الخلاف مع الرئيس الأميركي ، الذي وجّه بدوره انتقادات متكررة لنتنياهو خلال الأيام الأخيرة.وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين فوجئوا بحدة تصريحات فانس وما تضمنته من رسائل اعتُبرت بمثابة تحذير ضمني يتعلق بمستقبل الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.وجاءت تصريحات نائب الرئيس الأميركي بعد انتقادات وجهها وزير المالية ووزير للاتفاق الذي وقعته مع .وقال فانس مخاطباً الوزيرين: "ما هو اقتراحكم؟ أنتم دولة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة. لا يمكنكم أن تقتلوا طريقكم للخروج من كل مشكلة".ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن فانس "وجه رسالة واضحة إلى نتنياهو مفادها ضرورة ضبط وزرائه وعدم تحدي ".وأضاف المصدر أن مواقف فانس تعكس توجهاً متنامياً داخل أوساط الحزب الجمهوري، مشيراً إلى أن الإسرائيلي وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع وفانس من خلال الاعتراض العلني على مسار الاتفاق مع إيران.