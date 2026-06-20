حالة تأهب قصوى في فرنسا

وذكرت القناة: "حالة التأهب البرتقالي سارية اليوم في 60 إقليما بسبب موجة الحر".وفي الإجمال، صدر التحذير لما يزيد على ثلثي الأقاليم الفرنسية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية.ومن المقرر أن يعقد الفرنسي ، يوم السبت، اجتماعا لخلية الأزمات بمشاركة 14 وزيرا، منهم وزراء الداخلية والقوات المسلحة والتعليم والصحة والعدل.واجتاحت موجة حر غير مسبوقة في شهر ايار، محطمة بذلك العديد من الأرقام القياسية التاريخية لهذا الشهر.ووفقا لمعطيات خبراء الأرصاد، تجاوزت قيم درجات الحرارة المعدل المناخي بما يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية.وعلى هذا الأساس، سُجِّل في عدد من المناطق الفرنسية أحر يوم في ايار على الإطلاق منذ بدء عمليات الرصد، وكان ذلك في 26 ايار.