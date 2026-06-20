وزير الخارجية الأمريكي يزور دولا في الشرق الأوسط.. هل العراق ضمن جدول زياراته؟

ونقل موقع أكسيوس ‌عن مصدر قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع ⁠المقبل"، متوقع أن "يزور والإمارات والبحرين".وذكر الموقع في وقت لاحق نقلا عن مصدر اخر لم يكشف عن هويته، ‌أن ⁠"من المتوقع أن يعقد روبيو قمة مع وزراء خارجية دول مجلس ⁠التعاون الخليجي في ".ولم ترد ⁠الأمريكية حتى الآن على طلب لتأكيد ⁠النبأ مرسل عبر البريد الإلكتروني.