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وزير الخارجية الأمريكي يزور دولا في الشرق الأوسط.. هل العراق ضمن جدول زياراته؟
دوليات
2026-06-20 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
262 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشف مصدر سياسي، اليوم السبت، ان وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.
ونقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل"، متوقع أن "يزور
الكويت
والإمارات والبحرين".
وذكر الموقع في وقت لاحق نقلا عن مصدر اخر لم يكشف عن هويته، أن "من المتوقع أن يعقد روبيو قمة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في
البحرين
".
ولم ترد
وزارة الخارجية
الأمريكية حتى الآن على طلب لتأكيد النبأ مرسل عبر البريد الإلكتروني.
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