ناقلات جديدة محملة بالنفط الخام تعبر مضيق هرمز

أعلن وزير سارباناندا سونوال أن ثلاث ناقلات تحت العلم الهندي، محمّلة بالنفط الخام، عبرت اليوم السبت.

وقال الوزير في منشور على منصة X: "تم تأمين عبور آمن! ثلاث ناقلات ترفع العلم محمّلة بالنفط الخام - Desh Vaibhav و Desh Vibhor و Sanmar Herald - عبرت بنجاح اليوم وتتجه نحو الهند"، وأضاف سونوال أن هذه الناقلات كانت تقلّ ما مجموعه 94 شخصا.

وأوضحت صحيفة "إنديان إكسبرس"، أن الناقلتين Desh Vaibhav و Desh Vibhor من المقرر أن تصلا إلى الهند يوم 24 يونيو، بينما تصل Sanmar Herald في 1 يوليو.

يُذكر أنه في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت هيئة الأركان المركزية للقيادة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية "خاتم " أن ستغلق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية ردا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على ، وانتهاك لبند مذكرة التفاهم المتعلق بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

في المقابل، تؤكد أن عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يزال دون عوائق.

يذكر أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وقد توقفت الملاحة فيه بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب في 28 فبراير، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميا.