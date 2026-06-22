إسطنبول تستضيف قمة برلمانية للناتو تمهيداً لقمة قادة الحلف في أنقرة

وستبحث القمة المرتقبة، التي يترأسها التركي نعمان كورتولموش، ملفات الأمن والدفاع والأولويات الاستراتيجية للحلف، بمشاركة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء ورؤساء وفودهم، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الجمعية البرلمانية للناتو.وتُعد القمة، التي تنظمها الجمعية البرلمانية للناتو بالتعاون مع ، منصة للتشاور البرلماني قبيل الاجتماعات الرسمية لقادة الحلف، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء.ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الرئيسية في قصر دولما بهتشي بإسطنبول، حيث سيلقي المشاركون كلماتهم، في إطار القمة البرلمانية الثالثة للناتو بعد اجتماعين سابقين في وبلجيكا.