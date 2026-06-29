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ويتكوف وكوشنر يشاركان في محادثات الدوحة غداً
دوليات
2026-06-29 | 08:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
145 شوهد
أعلنت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
، كارولين ليفيت، أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيشاركان في المحادثات المقررة غداً في العاصمة القطرية
الدوحة
، ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وقالت ليفيت، في تصريحات لشبكة "
فوكس
نيوز"، إن المحادثات الفنية تتواصل بالتوازي مع الاجتماعات رفيعة المستوى، مؤكدة أن
إدارة ترامب
ملتزمة بدفع المسار التفاوضي، في إطار مساعيها لترسيخ الاستقرار في المنطقة رغم التحديات الأمنية الأخيرة.
وأضافت أن المبعوثين الأمريكيين سيعملان على دعم الحوار بين الجانبين، مشيرة إلى أن
واشنطن
تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة في
مضيق هرمز
، مع التأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يحقق
الأمن الإقليمي
ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
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مضيق هرمز
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