ويتكوف وكوشنر يشاركان في محادثات الدوحة غداً

وقالت ليفيت، في تصريحات لشبكة " نيوز"، إن المحادثات الفنية تتواصل بالتوازي مع الاجتماعات رفيعة المستوى، مؤكدة أن ملتزمة بدفع المسار التفاوضي، في إطار مساعيها لترسيخ الاستقرار في المنطقة رغم التحديات الأمنية الأخيرة.وأضافت أن المبعوثين الأمريكيين سيعملان على دعم الحوار بين الجانبين، مشيرة إلى أن تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة في ، مع التأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يحقق ويحفظ مصالح جميع الأطراف.