طهران: الوضع في مضيق هرمز حساس ومعقد

اعتبر نائب ، الاثنين، أن الوضع في حساسا ومعقدا.

وقال في تصريح صحافي، " وحدها ستتولى عملية إزالة الألغام من بحسب مذكرة التفاهم".

وأضاف "لن تشاركنا أي دولة في نزع ألغام مضيق هرمز ولن نسمح بذلك من حيث المبدأ"، مردفا "الوضع في مضيق هرمز حساس ومعقد وننصح بشدة بعدم تعقيده باستفزازاتها".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي ترمب إن إيران طلبت عقد اجتماع مع .



وأضاف أنه طلب عقد اجتماع سريع للفرق الفنية الإيرانية والأمريكية المتعلقة ببحث الجوانب الفنية لمذكرة التفاهم التي عقدت أولى جولاتها في ، مشيرا إلى أن الاجتماع الثاني سيكون غدا في .