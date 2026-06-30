سلطنة عمان تقدم مقترحا جديدا بشأن مضيق هرمز

وأشارت الصحيفة إلى أن " قدمت مؤخرا اقتراحا رسميا إلى وحلفائها الغربيين الآخرين، يحدد خطة تدفع بموجبها شركات الشحن رسوما مقابل استخدام المضيق".ووفقا للمصادر، يستند اقتراح السلطنة جزئيا إلى الآليات المطبقة في مضيقي ملقا وسنغافورة، فيما ينص اقتراح عمان على أن تكون الرسوم اختيارية رسميا، بينما تصر على إلزاميتها.وذكرت الصحيفة أن لديها تحفظات على الاقتراح، وترغب في مناقشته مع عمان، كما يأمل المسؤولون الأمريكيون في حل خلافاتهم عبر مفاوضات فنية.وأكد نائب ، في وقت سابق، أن سلطات بلاده مستعدة لمعالجة مسألة تشكيل نظام ملاحي جديد في ، لكن إذا لم تبد عمان استعدادها لتحديد إطار عمل مشترك لإدارة المضيق، فإن ستمضي قدما بشكل مستقل.وأفاد وزير الخارجية الإيراني بأن مضيق هرمز كان مفتوحا أمام حركة الملاحة البحرية لسنوات، لكن الوضع فيه لن يعود كما كان بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.