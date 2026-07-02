إيران: سنرد بحزم على أي تهديد يستهدف أراضينا

وذكر قائد مقر خاتم ، اللواء علي عبداللهي في تصريحات: "نحذر أعداءنا خصوصا والكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ في الحسابات".كما أضاف أن على "الأعداء أن يفكروا ملياً في رد القوات الإيرانية المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضي "، وفق ما نقلت .