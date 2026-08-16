كوشنر يلتقي وفد حماس برئاسة خليل الحية في مصر

وجاء اللقاء عقب اجتماع وفد حماس، الذي ضم الفريق المفاوض برئاسة زاهر جبارين، مع رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد في مدينة العلمين.وأكد وفد حماس، خلال اجتماعه مع المسؤولين المصريين، التزام الحركة باستكمال خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب وبدء إعادة إعمار القطاع.وتأتي زيارة كوشنر إلى ثم في إطار مساعٍ أميركية لتقريب وجهات النظر بشأن خطة ، وسط استمرار الاتصالات بين حماس والوسطاء المصريين والقطريين والأتراك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار.