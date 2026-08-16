وزير دفاع ايران لترامب: المزاح بشأن هرمز خطأ كبير.. والا سنكسر ساقك

وقال ، تعليقاً على إعلان رغبته في ضم إلى ، إن الأخير "يخطئ كثيراً"، مضيفاً أنه تراجع عن تصريحاته بعد أن رأى ردود الفعل واعتبرها "مزاحاً".وأضاف مخاطباً ترامب أن "المزاح بهذا الشأن خطأ كبير، لأن هذه ولها حماة سيكسرون ساقك".وأشار حاتمي إلى أن الولايات المتحدة "أُخرجت عملياً" ولم يعد لديها تصريح بدخول وبحر عُمان ومضيق هرمز، مؤكداً أن القواعد الأميركية "غير قادرة بأي شكل من الأشكال على العودة إلى وضعها السابق".ووصف حاتمي مضيق هرمز بأنه "هبة إلهية للشعب الإيراني"، مؤكداً أن بلاده ستدافع عنه بكل قوتها، وأن أي ثمن يُدفع في سبيل الحفاظ عليه "يستحق العناء".ولفت إلى أن مضيق هرمز يمثل أحد الشروط الأساسية لإنهاء الحرب بما يزيل شبحها عن إيران بالكامل، فيما أكد أن القدرات الهجومية والدفاعية للجيش الإيراني قيد إعادة البناء بسرعة.كما قال إن خصوم إيران أخطأوا في تقدير قدرات الجيش الإيراني، مشدداً على ضرورة عدم الوقوع في "الخطأ التالي" على خلفية ادعاءات تدمير القدرة الدفاعية الإيرانية.