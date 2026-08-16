رغم النفي.. رسالة عاجلة من الجيش الإيراني للصليب الأحمر حول الطيارين بقطر

ووجه العقيد محمد باقرزاده، رئيس لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة للقوات المسلحة الإيرانية، رسالة عاجلة إلى رئيسة ، طالب فيها بالتدخل الفوري للتحقق من مصير ثلاثة طيارين إيرانيين تؤكد أنهم أسرى لدى القوات القطرية.واتهم باقرزاده قطر بانتهاك الأربع، مشيرا إلى مضي ستة أشهر دون السماح بزيارة الأسرى أو اتصالهم بذويهم. واستند في رسالته إلى المادتين 70 و78 من اتفاقية جنيف الثالثة اللتين تكفلان حق الأسرى في التواصل مع عائلاتهم واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحقهم في تقديم شكاواهم، وإعادة المرضى والجرحى منهم إلى أوطانهم.وطالب الصليب الأحمر بإجراء مقابلات مع الطيارين في أقرب وقت، وإبلاغ طهران بوضعهم الصحي، وتهيئة ظروف الإفراج عنهم.في المقابل، رفضت قطر هذه المزاعم بشكل قاطع. وقال ، المتحدث باسم ، إن بلاده تستغرب هذه التصريحات المضللة في ظل الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التوتر في المنطقة.بينما كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن طائرة قطرية من طراز إف-15 اشتبكت مع المقاتلتين الإيرانيتين بعد تحذيرهما عبر اللاسلكي دون تلقي رد، فصُنفتا معاديتين وأُسقطتا.وأكدت قطر أن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين وتواصلت مع طهران لتنسيق تسليم رفات أحدهم، مشيرة إلى أنها دعت الجانب الإيراني في أبريل الماضي للاطلاع على تفاصيل العمليات دون أن تتلقى أي رد.