أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء الخميس، عن إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم ويارؤون.

وقالت الجبهة، إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم ويارؤون في الأعلى".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، "إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني جنوبي ".