"ترامب رئيسكم".. البيت الأبيض يحرّف إعلان زفاف

فقد نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض صورة مولفة تظهر فيها لافتات أرجوانية ضخمة في سكوير غاردن، تحمل عبارة " هو رئيسكم"، في محاكاة للافتات الوردية التي أُعلن من خلالها زواج الثنائي مساء أمس الجمعة.وجاءت هذه السخرية بعد عامين من تصريح الذي أعلن فيه كراهيته للمغنية، إثر تأييدها لمنافسته في انتخابات 2024.لكن ترامب غير لهجته في اب الماضي، معربا عن إعجابه بكيلسي وتمنيه التوفيق للثنائي.أما حفل الزفاف نفسه، فقد جمع نحو ألف مدعو من العائلة والأصدقاء والمشاهير في صالة ماديسون سكوير غاردن، حيث ارتدى العروسان تصاميم من كريستيان ديور وكريستيان لوبوتان، وأدار الحفل الممثل ، بينما تألقت بمجوهرات من كارتييه.يذكر أن العلاقة بين سويفت وكيلسي بدأت عام 2023، وتوجت بالخطوبة صيف 2025، قبل أن يودعا العزوبية في حفل باذخ وسط العاصمة .