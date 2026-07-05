المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يصدر مرسوما جديدا

وحسب ما "إرنا"، جاء نص مرسوم مجتبى على النحو التالي:بسم الله الرحيمحضرة حجة والمسلمين السيد محسني إيجئي، دام توفيقه،مع التقدير لجهودكم القيمة والمخلصة، واستنادا إلى المادة السابعة والخمسين بعد المائة من الدستور، أعين جنابكم رئيسا للسلطة القضائية.إن مجمل المطالب المطروحة من قبل قائدنا الشهيد.. والنقاط المذكورة في رسالتي بتاريخ 7 تير 1405 (27 يونيو 2026)، هي السبيل الممهد للتحول والازدهار والوصول إلى المنشودة.هذا وتتواصل في لليوم الثاني مراسم التشييع الشعبي للمرشد الإيراني السيد الشهيد علي الخامنئي في مصلى الإمام ، بعد تقديم الوفود والتمثيل الرسمي للدول تحيةَ الوداع للمرشد الراحل.وأدى ملايين المشيعين اليوم صلاة الجنازة على السيد الخامنئي وعائلته، وتصدّر قادة الإيراني المشيعين، في مشهد يعكس تماسك ويوجه رسالة قوة في مرحلة مفصلية.آمل، بجهودكم المضاعفة وجهود القضاة الشرفاء وزملائكم الأجلاء في الجهاز القضائي ودعاء مولانا صاحب العصر والزمان.. أن يجني الشعب الإيراني العزيز ثمار هذه الجهود".