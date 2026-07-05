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تحركات عسكرية "إسرائيلية" على الحدود الأردنية والمصرية
دوليات
2026-07-05 | 13:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
133 شوهد
أفادت صحيفة "معاريف" بأن
سلاح البحرية
الإسرائيلي عزز انتشاره بمنطقة البحر الأحمر"، عقب "تحذيرات أطلقها رئيس جهاز (الشاباك)
دافيد
زيني" بشأن "احتمال تنفيذ هجوم بري على مدينة إيلات".
وبحسب ما أوردته "
معاريف
"، فإن
سلاح البحرية
يتعامل بجدية كبيرة مع تحذيرات
الشاباك
، رغم عدم وجود معلومات استخباراتية محددة تشير إلى هجوم وشيك. ولهذا الغرض، نقل سلاح البحرية زوارق دورية من طراز "سوبر دفورا" إلى منطقة البحر الأحمر، وهي زوارق تتميز بسرعة الاستجابة وقوة النيران، وكانت تُستخدم سابقا في العمليات القتالية بالبحر المتوسط.
ووفق تقرير إسرائيلي سابق، حذر رئيس الشاباك،
دافيد
زيني، مؤخرا خلال اجتماعات مغلقة من أن "السابع من أكتوبر المقبل سيكون في
إيلات
"، وأوعز إلى كبار المسؤولين في الجهاز بوضع سيناريو تعرض المدينة لهجوم محتمل على رأس سلم الأولويات، معتبرا أن إيلات تمثل نقطة ضعف أمنية، لا سيما بسبب موقعها الجغرافي المعزول.
وأشار التقرير إلى أنه خلال مناقشات داخل الشاباك وخارجه، حذر زيني من احتمال تنفيذ توغل بري داخل المدينة عبر حدودها البرية، ولا سيما من جهة الحدود مع
الأردن
، وربما أيضا عبر حدودها البحرية.
ووفق ما نُقل عن مصادر، فقد وجه زيني
وحدات
الاستخبارات في الجهاز إلى التركيز على سيناريو هجوم على المدينة، إلا أن أوساطا في المؤسسة الأمنية أعربت عن شكوكها بشأن مدى الأهمية التي يوليها زيني لهذا السيناريو، وكذلك بشأن وجود معلومات استخباراتية تشير إلى هجوم مخطط له.
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