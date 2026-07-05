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حزب الله يطالب السلطة في لبنان بالرد على تصريحات إسرائيلية "وقحة"
دوليات
2026-07-05 | 14:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
106 شوهد
طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
علي عمار
، السلطة
اللبنانية
بضرورة الخروج بموقف واضح وصريح يرد على "التصريحات الإسرائيلية الوقحة".
واعتبر عمار أن هذا
الاستحقاق
"بات ملحا حفاظا على ما تبقى من ماء وجه السلطة بعد ما أراقته سلسلة التنازلات التي قدمتها".
وفي تصريح صحفي، شدد عمار على أن "اللبنانيين ينتظرون اليوم من السلطة أن تعيد النظر في خياراتها الخاطئة، وأن تتحمل مسؤوليتها الوطنية بالتراجع عن القرارات التي لم تحقق أي نتيجة، بل أضعفت
لبنان
وجردته من عناصر قوته"، منتقدا بشدة "التلهي في اختلاق الحجج والذرائع ومحاولات تفسير الاتفاق خارج مضمونه الحقيقي".
وتوقف النائب عند تداعيات توقيع "اتفاق الإطار"، مشيرا إلى أنه "منذ أن وقعت السلطة
اللبنانية
هذا الاتفاق مع العدو الصهيوني، دأب قادة هذا الكيان المجرم على إطلاق التصريحات التي يؤكدون فيها أنهم حصلوا من السلطة على '
الشرعية
' للبقاء في
جنوب لبنان
".
وأضاف: "في المقابل، يواصل العدو خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويتمادى في قتل المدنيين، وتجريف وتدمير البيوت، وإحراق الحقول بالقنابل الفسفورية، وكل ذلك في ظل صمت مطبق من أركان السلطة".
واستنكر عمار التصعيد الأخير، مشيرا إلى أن "رئيس أركان العدو الإسرائيلي أطلق اليوم تصريحاته الفجة والعدوانية"، معتبرا أن هذا الاستهتار الإسرائيلي ما كان ليصل إلى هذا الحد لولا الغطاء الذي توفر للعدو من خلال التنازلات المتتالية والصمت الرسمي اللبناني المطبق.
وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش مستعد لشن "هجوم سريع" إذا جرى خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا خلال جولة في منطقة
قلعة الشقيف
بجنوب لبنان مواصلة العمليات لإزالة ما وصفها بالتهديدات.
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