طهران: الولايات المتحدة طرف غير موثوق به

اعتبر رئيس ، الأحد، أن طرف غير موثوق به.

وقال قاليباف في تصريحات صحافية، " طرف غير موثوق به ولذلك حددنا خطوطا واضحة في المفاوضات وحافظنا عليها".

وأضاف رئيس ، "مسألة ولبنان تعتبر أحد خطوطنا الحمراء"، مردفا "لم نتراجع عن مطلبنا الأساسي في مذكرة التفاهم لوقف الحرب ضد حلفائنا وجبهة المقاومة".

يشار الى أن وأمريكا أعلنتا في (18 حزيران 2026) عن توقيع مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 حزيران، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، واستعادة الملاحة في ، مع تحديد جدول زمني للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.