ترامب يشكر الفيفا على رفع عقوبة عن هداف المنتخب الأمريكي

قدم الرئيس الأمريكي ، الأحد، شكره الى "الفيفا" على رفع عقوبة عن هداف المنتخب الأمريكي المشارك في نهائيات .

وقال "نشكر على رفع عقوبة الابعاد لمباراة عن هداف المنتخب الاميركي بعد حصوله على كارد احمر امام البوسنة"، واصفا البطاقة والابعاد بانه "غير عادل".

وأعلن ، اليوم الأحد أن مهاجم فولارين بالوغون سيكون متاحا لمباراة دور الـ16 لكأس العالم ضد ، رغم طرده أمام .





وتجري حاليا نهائيات لكرة القدم بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ، بحيث تستضيفها ثلاث دول في قارة واحدة هي والمكسيك وكندا.