البحرية الدولية تعارض رسوم ترامب على عبور مضيق هرمز

وقال متحدث باسم المنظمة إن فرض رسوم على حركة العبور في المضائق الدولية لا يستند إلى أساس قانوني، مشيرًا إلى انتظار المنظمة مزيدًا من التفاصيل بشأن إعلان الرئيس الأميركي ترمب عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة لمضيق هرمز.وكان قد أعلن أن ستتولى السيطرة على ، مؤكدًا أن بلاده ستفرض رسومًا بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة عبر المضيق مقابل حمايته.