إعلان حالة الطوارئ في فيلادلفيا

وضربت المنطقة، السبت الماضي، عواصف رعدية صاحبتها رياح قوية بلغت سرعتها بين 97 و113 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى اقتلاع الأشجار، وإسقاط خطوط الكهرباء، وإغراق شوارع، وإلحاق أضرار بعدد من المباني.وأكدت الأميركية أن "الأضرار نجمت عن رياح مستقيمة شديدة، وليس عن إعصار كما تردد في البداية".وقالت فيلادلفيا شيريل باركر إنها "تفقدت المناطق المتضررة، مؤكدة أن جميع أجهزة الدولة تعمل لاستعادة الخدمات ومساعدة السكان على التعافي".وأدى انهيار جزء من أحد المباني في غرب المدينة إلى تناثر الأنقاض فوق الطريق وتحطم سيارات وإغلاق مسارات الترام، فيما أُجلي سكان عدد من الوحدات السكنية المتضررة إلى مراكز إيواء وفنادق مؤقتة.وتأتي العواصف ضمن موجة أحوال جوية قاسية تضرب ، وتشمل أيضا موجاتحر وفيضانات وحرائق غابات.