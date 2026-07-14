الاتحاد الأوروبي يحذر شركات الطيران من التحليق فوق أجواء 4 دول خليجية

وأوضحت الوكالة أن التحذير، الذي يسري حتى 29 يوليو الجاري، جاء بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية في المنطقة، مشيرة إلى أن وجود قواعد عسكرية أمريكية يزيد احتمالات تعرض الطائرات لهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة، فضلاً عن مخاطر سوء تقدير أنظمة الدفاع الجوي لهوية الطائرات المدنية.ويأتي ذلك بعد أيام من استئناف التوترات بين وطهران، فيما كانت الوكالة قد أوصت سابقاً شركات الطيران بتوخي الحذر عند تشغيل الرحلات في عدد من دول المنطقة.