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الاتحاد الأوروبي يحذر شركات الطيران من التحليق فوق أجواء 4 دول خليجية
دوليات
2026-07-14 | 12:26
Alsumaria Tv
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420 شوهد
جددت
وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي
، اليوم الثلاثاء، تحذيراتها لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط، داعية إلى تجنب التحليق فوق أجواء
البحرين
والكويت وقطر والإمارات، إضافة إلى منطقة خليج عُمان، على خلفية تصاعد التوتر بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وأوضحت الوكالة أن التحذير، الذي يسري حتى 29 يوليو الجاري، جاء بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية في المنطقة، مشيرة إلى أن وجود قواعد عسكرية أمريكية يزيد احتمالات تعرض الطائرات لهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة، فضلاً عن مخاطر سوء تقدير أنظمة الدفاع الجوي لهوية الطائرات المدنية.
ويأتي ذلك بعد أيام من استئناف التوترات بين
واشنطن
وطهران، فيما كانت الوكالة قد أوصت سابقاً شركات الطيران بتوخي الحذر عند تشغيل الرحلات في عدد من دول المنطقة.
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