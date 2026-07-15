تقرير بريطاني: بوتين خطط لإزاحة بشار الأسد قبل سقوط النظام

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كشف تقرير لصحيفة "ذا أوبزرفر" البريطانية أن الرئيس الروسي بحث، خلال الأشهر التي سبقت سقوط نظام في 2024، سيناريو يقضي بإبعاد الأسد عن السلطة واستبداله بزوجته أسماء الأسد، في محاولة للحفاظ على نفوذ في .





بوتين فقد ثقته بالأسد

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الروسي كان يعتبر الأسد "زعيمًا ضعيفًا" يعتمد بصورة متزايدة على الدعم الروسي للبقاء في السلطة، ما دفع إلى إعداد قائمة بأسماء مرشحة لخلافته، تصدرتها أسماء الأسد.



وأضاف أن بوتين طرح الفكرة على الأسد، إلا أن الأخير رفضها ولم يبدِ استعدادًا للتخلي عن السلطة.



ولفت التقرير إلى أن أسماء الأسد، المولودة في والتي عملت سابقًا في القطاع المصرفي، لم تكن تؤدي دورًا بروتوكوليًا، بل كانت تمتلك نفوذًا واسعًا داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما في الملفات الاقتصادية.



وأوضح أن رجال أعمال رفضوا الاستجابة لتوجيهاتها أو نقل أصولهم إلى شخصيات مقربة من الرئاسة تعرضوا لضغوط مالية وإجراءات حكومية، ما ولّد حالة من الاستياء داخل دوائر النظام. وبحسب التقرير، كان الكرملين ينظر إلى أسماء الأسد باعتبارها الشخصية الأكثر قدرة على ضمان استمرارية مؤسسات النظام، في وقت تزايدت فيه قناعة بأن لم يعد قادرًا على إدارة المرحلة.وأشار التقرير إلى أن الرئيس الروسي كان يعتبر الأسد "زعيمًا ضعيفًا" يعتمد بصورة متزايدة على الدعم الروسي للبقاء في السلطة، ما دفع إلى إعداد قائمة بأسماء مرشحة لخلافته، تصدرتها أسماء الأسد.وأضاف أن بوتين طرح الفكرة على الأسد، إلا أن الأخير رفضها ولم يبدِ استعدادًا للتخلي عن السلطة.ولفت التقرير إلى أن أسماء الأسد، المولودة في والتي عملت سابقًا في القطاع المصرفي، لم تكن تؤدي دورًا بروتوكوليًا، بل كانت تمتلك نفوذًا واسعًا داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما في الملفات الاقتصادية.وأوضح أن رجال أعمال رفضوا الاستجابة لتوجيهاتها أو نقل أصولهم إلى شخصيات مقربة من الرئاسة تعرضوا لضغوط مالية وإجراءات حكومية، ما ولّد حالة من الاستياء داخل دوائر النظام.

وذكر التقرير أنه مع بدء هجوم فصائل المعارضة على دمشق في 2024، امتنعت عن التدخل لإنقاذ النظام، قبل أن يغادر الأسد إلى موسكو في 8 ديسمبر، حيث يقيم منذ ذلك الحين بعد حصوله على السياسي، رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقه.



تحركات أسماء خارج روسيا

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن أسماء الأسد غادرت في أغسطس/آب 2024 لتلقي العلاج في روسيا، قبل أن تواصل تنقلاتها خارجها.



ورغم العقوبات الأوروبية والبريطانية المفروضة عليها، فإنها تتردد على دبي، حيث تمتلك مع زوجها عقارات، بحسب ما أورده التقرير.