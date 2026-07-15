الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز سيظل مغلقا

أكد الإيراني، اليوم الأربعاء، أن سيظل مغلقا بشرط.

وقال ، "سيظل مغلقا حتى انتهاء الاعتداءات الأمريكية".

وأضاف الحرس الثوري "العدو الأمريكي استهدف قواعد ساحلية ومواقع في المحافظات الجنوبية بصواريخ كروز وقنابل"، مردفا "عمليات ردنا بالمثل على اعتداءات مستمرة".

وتابع " أغلقت الطرق البحرية أمام السفن وحرمت العالم من نفط وغاز المنطقة".

ويأتي ذلك بعد أن شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث شنت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية.

وردت بهجمات استهدفت قواعد أمريكية وحلفاء لواشنطن في المنطقة، مما أعاد إشعال فتيل التوتر حول مضيق هرمز الاستراتيجي وهدد بانهيار الهدنة الهشة الموقعة بين الجانبين منتصف حزيران الماضي.