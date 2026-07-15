الكويت تعلن التصدي لمسيرات والبحرين تطلق صفارات الإنذار

وقال الجيش ، "الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية".‏بدورها، قالت البحرينية، "إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن".ويأتي ذلك بعد أن شهدت العلاقات بين وإيران خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث شنت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية.