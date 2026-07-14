إيران: العدو الأمريكي هاجم مستودعا غربي البلاد

أعلنت ، الأربعاء، أن هاجم مستودعا في مدينة دهلران غربي البلاد.

وقالت ، "العدو الأمريكي هاجم مستودعا في مدينة دهلران بمحافظة غربي ".

كما قالت ، "غارات أمريكية استهدفت ثكنة للجيش الإيراني في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان".

ويأتي ذلك بعد أن شهدت العلاقات بين وإيران خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث شنت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية.

وردت بهجمات استهدفت قواعد أمريكية وحلفاء لواشنطن في المنطقة، مما أعاد إشعال فتيل التوتر حول الاستراتيجي وهدد بانهيار الهدنة الهشة الموقعة بين الجانبين منتصف حزيران الماضي.