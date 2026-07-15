وفاة إسرائيلي متأثراً بإصابته بصاروخ إيراني بعد 3 أشهر من استهداف حيفا

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن كاتس، البالغ من العمر 82 عاماً من مدينة ، فارق الحياة متأثراً بإصابته الخطيرة التي تعرض لها جراء شظايا صاروخ إيراني خلال عملية أطلق عليها اسم "زئير الأسد".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتس أصيب في قصف بصاروخ باليستي إيراني مباشر طال مبنى في حيفا في الخامس من نيسان الماضي، مشيرة إلى أنه كان موظفاً سابقاً في شركة "رافائيل" الإسرائيلية المتخصصة بتطوير وإنتاج الأنظمة العسكرية.