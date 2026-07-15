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وفاة إسرائيلي متأثراً بإصابته بصاروخ إيراني بعد 3 أشهر من استهداف حيفا
دوليات
2026-07-15 | 11:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
102 شوهد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وفاة أحد المصابين جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف مدينة
حيفا
قبل ثلاثة أشهر، بعد تدهور حالته الصحية متأثراً بجراحه.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن
مايكل
كاتس، البالغ من العمر 82 عاماً من مدينة
حيفا
، فارق الحياة متأثراً بإصابته الخطيرة التي تعرض لها جراء شظايا صاروخ إيراني خلال عملية أطلق عليها اسم "زئير الأسد".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتس أصيب في قصف بصاروخ باليستي إيراني مباشر طال مبنى في حيفا في الخامس من نيسان الماضي، مشيرة إلى أنه كان موظفاً سابقاً في شركة "رافائيل" الإسرائيلية المتخصصة بتطوير وإنتاج الأنظمة العسكرية.
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