رسالة أميركية لحلفاء ايران في العراق

وقال رئيس قسم الأبحاث في الشركة ، لقناة الحرة الأميركية ان "الحديث عن نهاية النفوذ الإيراني في لا يزال مبكرا"، مبينا ان " تواجه في العراق تحديات فعلية لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة".وأضاف نايتس أن " تواجه حاليا صعوبة في منافسة في العراق على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية"، مبينا ان "الحروب التي اندلعت منذ عام 2023 أضعفت هيمنة إيران الإقليمية، فيما بدأت العقوبات الأميركية الأخيرة داخل العراق، للمرة الأولى، تستهدف ممولين كبارا مرتبطين بطهران على مستوى قيادي".وتابع ان "هذه أول حكومة عراقية منذ عام 2005 كان للولايات المتحدة فيها تأثير أكبر بكثير من إيران على هوية الجديد، وطالما ظل مسؤولون أميركيون مثل للعراق وسوريا توم منخرطين، واستمرت العقوبات أداة ضغط محتملة، فستبقى إيران في موقف دفاعي"، لافتا الى ان "أفضل استراتيجية لإيران هي الانتظار حتى تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالعراق مع نهاية ".ووجه خطابه الى " الإيراني ووكلاؤه العراقيون بضرورة التزام الهدوء لتجنب العقوبات والضربات الأميركية، أو حتى الاعتقال من قبل الحكومة الجديدة".