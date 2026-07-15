إصابة مسلح بعد تحييده من قبل الشرطة الألمانية في دريسدن

وقالت الشرطة إن الرجل، البالغ من العمر 41 عاماً، أصيب بجروح خلال العملية، موضحة أنه كان يهتف بشعارات إسلامية ويطلق النار باتجاه عناصر الأمن أثناء محاولة اعتقاله، من دون تسجيل إصابات بين المدنيين أو أفراد الشرطة.وأضافت السلطات أن المهاجم، وهو مواطن تركي، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث، فيما صادرت الشرطة السلاح الذي كان بحوزته وفتحت تحقيقاً للكشف عن دوافع الهجوم.