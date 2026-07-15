وزارة الحرب الأمريكية يعلن إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق

وقالت الوزارة، في بيان تابعته ، إن "وزير الحرب بيت هيغسيث التقى في البنتاغون- عقب اجتماعات في المكتب البيضاوي- برئيس الوزراء العراقي لمناقشة لهزيمة تنظيم " "، وإنهاء مهمة عملية "العزم الصلب" (Operation Inherent Resolve) انطلاقًا من ، ومستقبل العلاقات الأميركية العراقية".وأكد الوزير هيغسيث، بحسب البيان، مجدداً "عزم على التنفيذ الكامل للبيان المشترك الصادر في ايلول 2024، والذي أعلن لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة "داعش" في العراق، وإنهاء مهمة عملية "العزم الصلب" العاملة انطلاقًا من العراق بحلول 30 أيلول".ورحب الوزير بـ"المبادرة التي تقودها حكومة العراق في حصر السلاح، لتأكيد سيادة العراق وسلطة قيادته الديمقراطية العليا على جميع الجهات المسلحة".