واشنطن: الوضع الأمني في العراق يسمح بالانتقال من الشراكة العسكرية إلى الاقتصادية



أكدت شبكة نيوز، اليوم الاربعاء، أن ترى أن الوضع الأمني في شهد تحسناً ملحوظاً، بما يتيح الانتقال في طبيعة الشراكة بين البلدين من الجانب العسكري إلى التعاون الاقتصادي.







وأضافت أن الشركات الأميركية أصبحت جاهزة للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في ، في ظل تحسن البيئة الأمنية والاستثمارية، بما يمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين وواشنطن. ونقلت الشبكة عن مصادرها أن تعتزم استثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة العراقي، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية للطاقة.وأضافت أن الشركات الأميركية أصبحت جاهزة للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في ، في ظل تحسن البيئة الأمنية والاستثمارية، بما يمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين وواشنطن.