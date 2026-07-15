وزير الحرب الأمريكي: الشراكة مع العراق تتطلب تأكيد سيادته ونزع سلاح الميليشيات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الزيدي يؤكد أهمية مشاركة الشركات الأمريكية في عملية التحول الرقمي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570196-639197015789467121.jpeg
وزير الحرب الأمريكي: الشراكة مع العراق تتطلب تأكيد سيادته ونزع سلاح الميليشيات
دوليات
2026-07-15 | 04:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
176 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاربعاء، إنه تعميق الشراكة مع
العراق
يتطلب تأكيد سيادته ونزع سلاح الميليشيات المتحالفة مع
إيران
.
وأضاف هيغسيث، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "استضفت
رئيس الوزراء
العراقي
علي الزيدي
في
مقر وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون)"، مؤكداً أن "
واشنطن
تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع
العراق
".
وتابع: "تعميق الشراكة يتطلب من العراق تأكيد سيادته ونزع سلاح الميليشيات المتحالفة مع
إيران
، والتي كانت مسؤولة عن أكثر من 600 هجوم على القوات الأمريكية خلال الربيع الماضي".
وأشار إلى أن "
الولايات المتحدة
تتطلع أيضاً إلى أن تتولى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في
إقليم كردستان
، دوراً قيادياً في جهود مكافحة تنظيم
داعش
، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهام العسكرية لعملية العزم الصلب" (OIR).
وأكد هيغسيث أن "تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والدفاعي بين
بغداد
وواشنطن".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
وزير الحرب الامريكي: مستعدون لعمل عسكري إذا لم نضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي
12:57 | 2026-05-27
الزيدي: نعمل على نزع السلاح وتعزيز سيادة القانون ونسعى لشراكة اقتصادية أعمق مع واشنطن
09:22 | 2026-07-12
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد وجود "خطوات جيدة" في العراق: نتواصل مع الزيدي
08:17 | 2026-06-25
وزير الحرب الامريكي: الاتفاق مع إيران بات قريباً وعلى طهران كبح هجمات حزب الله
10:54 | 2026-06-14
وزير
الحرب
مقر وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية
الولايات المتحدة
مقر وزارة الدفاع
إقليم كردستان
السومرية نيوز
رئيس الوزراء
وزارة الدفاع
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية
محليات
50.06%
06:40 | 2026-07-13
توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية
06:40 | 2026-07-13
نقل جنود واسلحة ثقيلة وتحركات مريبة.. ماذا يحدث على الحدود العراقية الايرانية؟
محليات
19.29%
05:30 | 2026-07-14
نقل جنود واسلحة ثقيلة وتحركات مريبة.. ماذا يحدث على الحدود العراقية الايرانية؟
05:30 | 2026-07-14
عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن منع نصب المواكب على "طريق سريع الدورة"
أمن
18.6%
07:23 | 2026-07-13
عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن منع نصب المواكب على "طريق سريع الدورة"
07:23 | 2026-07-13
طائرة يوم القيامة الروسية تهبط في طهران... ما سر المهمة؟ وما أبرز قدراتها؟
دوليات
12.05%
06:47 | 2026-07-14
طائرة يوم القيامة الروسية تهبط في طهران... ما سر المهمة؟ وما أبرز قدراتها؟
06:47 | 2026-07-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد فضوة عرب - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-15
ناس وناس
بغداد فضوة عرب - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-15
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-14
Live Talk
ايقاف استيراد الدراجات النارية في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-14
Live Talk
ايقاف استيراد الدراجات النارية في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-14
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد فضوة عرب - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-15
ناس وناس
بغداد فضوة عرب - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-15
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-14
Live Talk
ايقاف استيراد الدراجات النارية في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-14
Live Talk
ايقاف استيراد الدراجات النارية في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-14
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
طل الصباح
زووم رسالة 9-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-09
اخترنا لك
تقرير بريطاني: بوتين خطط لإزاحة بشار الأسد قبل سقوط النظام
06:00 | 2026-07-15
حزب الله: الاتفاق مع إسرائيل غير قابل للتطبيق
05:58 | 2026-07-15
الصحة العالمية: 80% من إصابات الإيبولا الجديدة مجهولة المصدر
02:00 | 2026-07-15
واشنطن تعلن استهداف عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز
23:19 | 2026-07-14
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز سيظل مغلقا
22:16 | 2026-07-14
الجيش الإيراني يعلن قصف قواعد أمريكية في المنطقة
21:55 | 2026-07-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.