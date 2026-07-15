وزير الحرب الأمريكي: الشراكة مع العراق تتطلب تأكيد سيادته ونزع سلاح الميليشيات

وأضاف هيغسيث، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "استضفت العراقي في (البنتاغون)"، مؤكداً أن " تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع ".وتابع: "تعميق الشراكة يتطلب من العراق تأكيد سيادته ونزع سلاح الميليشيات المتحالفة مع ، والتي كانت مسؤولة عن أكثر من 600 هجوم على القوات الأمريكية خلال الربيع الماضي".وأشار إلى أن " تتطلع أيضاً إلى أن تتولى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في ، دوراً قيادياً في جهود مكافحة تنظيم ، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهام العسكرية لعملية العزم الصلب" (OIR).وأكد هيغسيث أن "تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والدفاعي بين وواشنطن".