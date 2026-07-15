واشنطن تجمد 130 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران

وقال سكوت بيسنت في منشور على منصة "إكس"، إن الإدارة ستواصل تتبع الأموال بقوة ومنع النظام الإيراني من الوصول إلى عائدات مخططاته غير المشروعة للإيرادات.وأكد أن الأمريكية ملتزمة بتعطيل أنشطة المالية غير المشروعة، بما في ذلك إساءة استخدامها للأصول الرقمية، والحد من انتشارها.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على عدة محافظ رقمية يزعم ارتباطها بالبنك المركزي الإيراني، ما أدى إلى تجميد أصولها، كما فرضت الوزارة عقوبات على أكثر من 50 جهة يزعم ارتباطها بشبكة إيرانية للتحايل على العقوبات.ويأتي تجميد العملة الرقمية في ظل انهيار مذكرة التفاهم بين وإيران، والتي كان من المفترض أن تنهي الحرب، حيث صعدت العمليات العسكرية ضد وشنت جولة أخرى من الغارات الجوية يوم الثلاثاء.