ترامب يكشف عن اتصال أمريكي إيراني قبل ساعة

وقال وفق قناة " نيوز"، ردا على سؤال حول آخر الاتصالات مع الجانب الإيراني: "مع ممثلينا.. منذ حوالي ساعة"، مشيرا إلى أن لا تزال منفتحة على الحوار رغم التصعيد العسكري بين الجانبين.وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان ترامب أن وقف إطلاق النار مع قد "انتهى"، دون أن يغلق الباب أمام استمرار المفاوضات.وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدا عسكريا متبادلا بين البلدين، حيث شنت القوات الأمريكية ضربات على أهداف إيرانية، ردت عليها بهجمات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.