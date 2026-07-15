خمس وفيات عقب حريق اندلع في مبنى وسط بروكسل

وقال إن شخصا واحدا لا يزال في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه "لا يمكن استبعاد العثور على المزيد من الجثث هنا".وقال مدع عام إن الأمر بدأ على أنه حريق صغير في الطابق الثاني من المجمع، واستجابت فرقة الإطفاء وأخمدت الحريق ثم أجرت جولة تفتيشية في موقع البناء الضخم، مضيفا أنه تم الوصول إلى العديد من الأماكن.وأضاف أن خدمات الطوارئ تمكنت في النهاية من شق طريقها إلى أحد المصاعد وعثرت على عدة جثث داخل المقصورة.هذا، وذكرت وسائل إعلام محلية في البداية أنه تم العثور على عدة جثث في مصعد، وكان هناك نحو 250 عاملا في الموقع عندما اندلع الحريق يوم الثلاثاء.