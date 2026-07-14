الجيش الأمريكي يتهم إيران بمهاجمة سبع سفن تجارية

اتهم ، الأربعاء، بمهاجمة سبع سفن تجارية.

وقالت ، " استهدفت خلال الأيام السبعة الماضية المدنيين في جميع أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة 7 سفن تجارية".

وأعلنت ، مساء أمس الثلاثاء، استئناف فرض الحصار البحري على إيران وذلك بعد إعلان مساء الاثنين عن هذا الإجراء.