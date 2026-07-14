ترامب: سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا وسنستهدف محطات الطاقة والجسور

وقال في تصريحات، إن " أجرت محادثات مع وحثتها على إبرام اتفاق"، مضيفاً: “أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهمشيء”.وأضاف أن " ستستهدف جميع الجسور في إيران إذا لم توافق على استئناف المفاوضات"، مشيراً إلى أن "العمليات العسكرية ستتواصل خلال الأيام المقبلة".