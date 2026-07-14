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ترامب: سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا وسنستهدف محطات الطاقة والجسور
دوليات
2026-07-14 | 18:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
316 شوهد
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الثلاثاء، أن
الولايات المتحدة
ستنفذ ضربات قوية ضد
إيران
الليلة وغداً وبعد غد، مؤكداً أن المرحلة النهائية ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور إذا لم توافق
طهران
على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال
ترامب
في تصريحات، إن "
الولايات المتحدة
أجرت محادثات مع
إيران
وحثتها على إبرام اتفاق"، مضيفاً: “أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم
شيء”.
وأضاف أن "
واشنطن
ستستهدف جميع الجسور في إيران إذا لم توافق على استئناف المفاوضات"، مشيراً إلى أن "العمليات العسكرية ستتواصل خلال الأيام المقبلة".
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