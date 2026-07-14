"لا يريدونك".. ترامب يطلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان

وقال لنتنياهو خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، إن على أن تبدأ في إعادة نشر قواتها خارج ، وحثه على أن يفعل الشيء نفسه في ، وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.وقبل ثلاثة أشهر من انتخابات مصيرية بالنسبة لبقائه السياسي وحريته الشخصية، من غير المرجح أن يتخذ نتنياهو أي خطوات مهمة لسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها في سوريا أو للسماح بمزيد من عمليات إعادة الانتشار في لبنان بخلاف تلك التي وافق عليها بالفعل، لكن طلبات ترامب تزيد من الضغط المتزايد على نتنياهو.ويحتل الجيش الإسرائيلي حاليا أجزاءا واسعة من وجنوب سوريا، وهو وجود تقول تل أبيب إنه ضروري لمنع غزو آخر على غرار غزو 7 أكتوبر.ويرغب كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية في السيطرة غير المحددة على تلك المناطق، بل إن بعضهم يضغط من أجل إنشاء مستوطنات يهودية هناك.وفي السياق، قال مسؤول أمريكي إن ترامب أخبر نتنياهو أن وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية يخلق توترات وقد يؤدي إلى تصعيد.وأضاف المسؤول أن ترامب قال لنتنياهو: "إنهم لا يريدونك هناك.. يجب عليك إعادة الانتشار"، وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على لبنان.ووفق "أكسيوس" جرت المكالمة بين ترامب ونتنياهو بعد يوم من اجتماع الرئيس مع نظيره السوري أحمد الشرع، على هامش قمة في .وسعت لشهور إلى التوصل لاتفاق أمني جديد بين إسرائيل وسوريا، قبل أن تستنتج في نهاية المطاف أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي طالبت بها.وتشمل هذه التنازلات بحسب مسؤولين أمريكيين، الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلها منذ سقوط نظام الأسد في 2024.وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة حوادث في جنوب سوريا، حيث احتج مواطنون سوريون على وجود الجيش الإسرائيلي واشتبكوا مع جنود إسرائيليين.ويوم الثلاثاء، اجتمع وسطاء أمريكيون في مع دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين لمناقشة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقعته الدول قبل عدة أسابيع.وكجزء من هذا الاتفاق، التزمت إسرائيل بسحب قواتها من منطقتين تجريبيتين تحتلهما حاليا في جنوب لبنان والسماح للجيش اللبناني بالانتشار هناك.ولم يقم الجيش الإسرائيلي بعدُ بإعادة نشر قواته من المنطقتين، فيما تطالب الحكومة ببدء عملية الانسحاب، وقد طالبت بجدول زمني واضح لمزيد من عمليات الانسحاب.ويزعم مسؤولون إسرائيليون أنهم يريدون من الجيش الإسرائيلي التحقق من خلو "المناطق التجريبية" من أسلحة وبنيته التحتية العسكرية قبل الانتقال إلى مناطق أخرى، أما اللبنانيون يقولون إن هو من يجب أن يحكم في هذا الشأن.وفي السياق، ذكرت "القناة 12" العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب طلب الخميس الماضي من نتنياهو الانسحاب من سوريا ولبنان.وأشار المصدر ذاته، إلى أن نتنياهو أوضح لترامب حاجة إسرائيل البقاء في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان.