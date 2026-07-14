‏الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها “فرضت حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الجهات أو الأفراد المشمولين بهذه الإجراءات.



ومن جانب اخر، اعلنت الامريكية، عن استئناف الحصار الامريكي على الموانئ الايرانية.