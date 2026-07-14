المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الهجمات ضد إيران

وقالت في بيان: "في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم بتوقيت ، بدأت قوات الأمريكية جولة إضافية من الضربات الجوية ضد ، بهدف مواصلة تقويض قدراتها المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في ".وأفادت بأن هذه الضربات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية لاستئناف الحصار البحري المفروض على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والذي يبدأ سريانه في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم بتوقيت شرق .وفي المقابل، قال التلفزيون الإيراني إن دوي 3 انفجارات سمع غرب ميناء عباس.وأضاف التلفزيون الرسمي أن دوي انفجارات هز مدينة الأهواز بمحافظة إيران.