باراك: بفضل موقع العراق ستكون هناك خطوط أنابيب للطاقة وطرق جديدة

وقال في تصريحات صحفية، تابعتها ، إن “اجتماع الرئيس الأمريكي مع يمثل نقطة تحول”.وأضاف أن “مستقبلالعلاقات العراقية الأمريكية يكمن في الاستثمار والتجارة والفرص الاقتصادية”، مبيناً أن “ ، بفضل موقعه المحوري في قلب الشرق الأوسط، يمتلك قدرة فريدة على ربط المنطقة عبر تعميق التكامل مع دول وتركيا وسوريا والأردن وآسيا الوسطى والبلقان ومنطقة القوقاز”.وأوضح أن “عراقاً أكثر ازدهاراً يعني منطقة أكثر استقراراً، ويوفر فرصاً واعدة للشركات الأمريكية”، لافتاً إلى أنه “بفضل موقع العراق ستكون هناك خطوط أنابيب للطاقة وطرق جديدة”.