اشتباكات وإطلاق نار في مضيق هرمز

أفاد التلفزيون الإيراني، الأربعاء، بوقوع اشتباكات وإطلاق نار في .

وقال التلفزيون الإيراني، "اشتباكات وتبادل إطلاق نار في فجر اليوم".

من جانبها، قالت الإيرانية، "3 مقذوفات استهدفت ورشة لإنتاج المياه المعدنية بمحيط مدينة موسيان بمحافظة غربي البلادش".

ويأتي ذلك بعد أن شهدت العلاقات بين وإيران خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث شنت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية.

وردت بهجمات استهدفت قواعد أمريكية وحلفاء لواشنطن في المنطقة، مما أعاد إشعال فتيل التوتر حول مضيق هرمز الاستراتيجي وهدد بانهيار الهدنة الهشة الموقعة بين الجانبين منتصف حزيران الماضي.