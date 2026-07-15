فرنسا.. السيطرة على حريقين دمرا غابة خارج باريس

وحذر حاكم المنطقة المحلي من أن الحريقين لم يخمدا بعد وأنه سيتعين على الإطفائيين البقاء في الموقع لأيام، إن لم يكن لأسابيع.كما أفادت بأن أربعة أشخاص، من بينهم إطفائي متطوع، ما زالوا قيد الاحتجاز للاشتباه في إضرامهم الحريقين عمدا.وأدى حجم الحريقين اللذين اندلعا في في ظل تعرض لموجة حر جديدة، إلى نشر أربع طائرات من طراز "كندير" لإلقاء قنابل المياه، وهو أمر غير مسبوق في الكبرى، إلى جانب طائرتين من طراز "داش" وثلاث مروحيات.ووصلت رائحة الدخان الناجمة عن الحريقين إلى مسافة تبعد نحو 100 كيلومتر قرب مدينة أورليان، وفق ما أفادت .وقال إنه تم تنفيذ حوالي 300 عملية إسقاط للمياه خلال 48 ساعة، وكتب على إكس "لقد أدت التعزيزات الجوية دورا حاسما في احتواء الحريقين".وبعدما كانت غابة فونتينبلو الواقعة على مسافة نحو ستين كيلومترا وجهة ملكية للصيد، باتت تستقطب نحو 15 مليون زائر سنويا بين متنزهين وعشاق للطبيعة ومتسلقين من مختلف أنحاء العالم، يقصدونها لتسلق صخورها الضخمة الشهيرة.