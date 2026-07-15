الجيش الإيراني يعلن قصف قواعد أمريكية في المنطقة

أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، عن قصف قواعد أمريكية في المنطقة.

وقال التلفزيون الإيراني عن الجيش الإيراني، "نفذنا موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة".

وأضاف الجيش الإيراني، "استهدفنا بالمسيرات للمرة الثانية تجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن".

الى ذلك، قال الإيراني، "دمرنا مركزا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت"، مضيفا "استهدفنا منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في ".

ويأتي ذلك بعد أن شهدت العلاقات بين وإيران خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث شنت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية.

وردت بهجمات استهدفت قواعد أمريكية وحلفاء لواشنطن في المنطقة، مما أعاد إشعال فتيل التوتر حول الاستراتيجي وهدد بانهيار الهدنة الهشة الموقعة بين الجانبين منتصف حزيران الماضي.