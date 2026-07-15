واشنطن تعلن استهداف عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز

أعلنت ، الأربعاء، عن استهداف عشرات المواقع العسكرية قرب .

وقالت القيادة "أكملنا جولة إضافية من الضربات ضد ، واستهدفنا عشرات المواقع العسكرية قرب والمناطق الساحلية الإيرانية".

وأضافت ، "نفذنا هجمات باستخدام ذخائر دقيقة ضد مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية"، مشيرة الى أن "الضربات ضد إيران تزامنت مع استئناف القوات الأمريكية فرض الحصار البحري".

وتابعت "موجة الهجمات استمرت 7 ساعات بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية".

يذكر أن وإيران بدأتا بتبادل الضربات في الفترة الأخيرة، حيث أطلقت إيران النار على بعض السفن التي اتهمها بانتهاك نظام المرور في مضيق هرمز، ووجهت الولايات المتحدة ضربات إلى مواقع داخل إيران ردا على استهداف السفن.